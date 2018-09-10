"Катраны" повисли в воздухе

Палубный вертолет оказался не нужен без "Мистралей"

Сроки испытаний российских палубных вертолетов "Катран" могут затянуться на неопределенное время. Как заявил глава "Вертолетов России" Андрей Богинский, сроков завершения испытаний корабельной версии Ка-52 до сих пор нет. Топ-менеджер добавил, что вопрос обсуждается с Министерством обороны, а также выразил надежду, что до конца года вопрос будет урегулирован.

Срыв сроков испытаний самого грозного палубного вертолета РФ во многом связан с отказом Франции поставлять "Мистрали" России. Именно для этих кораблей и делался Ка-52К.

Теперь Москва и Нью-Дели ведут переговоры о поставки этих вертолетов Индии, которой в итоге достались "Мистрали". Логично, что сделка состоится только после прохождения испытаний Ка-52К. И затянувшиеся сроки могут не лучшим образом повлиять на ход переговоров.





Первый этап испытаний вертолета проходил на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" во время похода в Средиземное море осенью и зимой 2016 года. Однако затем "Кузнецов" отправился в ремонтные доки, и испытания временно пришлось прекратить. Сейчас на корабль монтируют новые котлы, но когда крейсер выйдет в открытое море, не сообщается.

В любом случае основная группировка на "Кузнецове" – самолетная, и Ка-52К может прижиться на корабле в очень ограниченном количестве. К тому же единственный российский авианосец строился в 1980-е гг. и на сегодняшний день, как ни крути, является устаревшим, чего нельзя сказать о палубном вертолете со складывающимися лопастями, двигателями по 2,4 тыс. л.с. каждый и бортовым оборудованием нового поколения.

Сейчас главная задача – продать Ка-52К Индии и потихоньку готовить их для новых отечественных вертолетоносцев, вот только когда они появятся у России, пока неизвестно.