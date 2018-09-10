"Катраны" повисли в воздухе

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Сроки испытаний российских палубных вертолетов "Катран" могут затянуться на неопределенное время. Как заявил глава "Вертолетов России" Андрей Богинский, сроков завершения испытаний корабельной версии Ка-52 до сих пор нет. Топ-менеджер добавил, что вопрос обсуждается с Министерством обороны, а также выразил надежду, что до конца года вопрос будет урегулирован.
Срыв сроков испытаний самого грозного палубного вертолета РФ во многом связан с отказом Франции поставлять "Мистрали" России. Именно для этих кораблей и делался Ка-52К.
Теперь Москва и Нью-Дели ведут переговоры о поставки этих вертолетов Индии, которой в итоге достались "Мистрали". Логично, что сделка состоится только после прохождения испытаний Ка-52К. И затянувшиеся сроки могут не лучшим образом повлиять на ход переговоров.
Первый этап испытаний вертолета проходил на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" во время похода в Средиземное море осенью и зимой 2016 года. Однако затем "Кузнецов" отправился в ремонтные доки, и испытания временно пришлось прекратить. Сейчас на корабль монтируют новые котлы, но когда крейсер выйдет в открытое море, не сообщается.
В любом случае основная группировка на "Кузнецове" – самолетная, и Ка-52К может прижиться на корабле в очень ограниченном количестве. К тому же единственный российский авианосец строился в 1980-е гг. и на сегодняшний день, как ни крути, является устаревшим, чего нельзя сказать о палубном вертолете со складывающимися лопастями, двигателями по 2,4 тыс. л.с. каждый и бортовым оборудованием нового поколения.
Сейчас главная задача – продать Ка-52К Индии и потихоньку готовить их для новых отечественных вертолетоносцев, вот только когда они появятся у России, пока неизвестно.
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