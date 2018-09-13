Эсминец США двинулся к берегам Сирии

Америка готовит "горячий прием"

В ответ на увеличение российской группировки в Средиземном море США начинают стягивать боевые корабли поближе к Сирии, чтобы в случае начала полномасштабной войны 6-й флот США мог поддержать авиацию и сухопутные войска американцев.

Как сообщал РБК, ссылаясь на мониторинговые ресурсы, отслеживающие передвижения кораблей и судов через Гибралтарский пролив, к берегам Сирии выдвинулся эсминец Bulkeley, вооруженный крылатыми ракетами "Томагавк". Теперь в акватории Средиземного моря находятся сразу четыре эсминца ВМС США.

Ранее в этот же район выдвинулась атомная подлодка класса "Лос-Анджелес" Newport News, опять же вооруженная "Томагавками".

Российская сторона также привела в Средиземное море мощную корабельную группировку, вооруженную как крылатыми "Калибрами", так и противокорабельными ракетами. Также в районе действуют российские дизель-электрические подлодки "Варшавянка" проекта 636.3 с "Калибрами".

В преддверии масштабного наступления Сирийской Арабской армии на провинцию Идлиб, где находятся как боевики запрещенного "Исламского государства", так и силы оппозиции, США пригрозили нанести по Асаду и, возможно, российским и иранским войскам массированный удар, если Асад вдруг применит химическое оружие. Атака так и не произошла, хотя Минобороны РФ регулярно сообщает о готовящейся провокации, которую Пентагон может использовать как предлог для атаки.



Пока сирийская и российская авиация наносят авиаудары по Идлибу, сильно активизировалась Турция, которая продолжает перебрасывать личный состав и технику в Идлиб. По данным Telegram-канала Warjournal, очередную колонну заметили в районе населенного пункта Морек в провинции Хама. До этого турецкий лидер Эрдоган также предупреждал Асада, что не потерпит от него химическую атаку, если тот на нее решится. Ситуация в регионе накалилась до предела, но пока ее удается держать под контролем.