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США строят новую гиперзвуковую противоракету

Кадр youtube.com
Перехватчик пустится в погоню за российским "Кинжалом"

Агентство США по противоракетной обороне (MDA) по заданию правительства разрабатывает перехватчик, способный догнать гиперзвуковой "Кинжал" и его китайский аналог.

Одно из требований военных заключается в том, чтобы противоракета была максимально маневренной. Только так она сможет поразить "Кинжал" или "Искандер", которые могут менять траекторию во время полета.

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"Убийца" российского "Кинжала" должен развивать скорость свыше 5 Махов, поражать ракеты длиной от 1 до 5 м и более. Радиус перехватчика должен быть более 50 километров.

На первый взгляд, в требованиях военных нет ничего особенного, ведь DARPA испытывает гиперзвуковые аппараты, достигающие скорости и 20 Махов. Но одно дело запустить ракету, а другое – создать перехватчик, который догонит ее, несмотря на все ее уловки, и уничтожит.

Как пишет The National Interest, правительство, по данным MDA, ранее инвестировало значительные средства в так называемые перекрестные системы переадресации (cruciform divert systems). Речь идет о специальных двигателях, которые позволяют ракете маневрировать. Но, по мнению американских инженеров, этого недостаточно. MDA потребовало от правительства еще более $120 млн в 2019-м финансовом году на разработку защиты от гиперзвукового оружия.

Фото: mil.ru

Сегодняшние американские противоракеты способны перехватывать цели, летящие по аэробаллистической траектории, но "Кинжал" может ее изменять, и на сегодняшний день в Пентагоне признают, что защиты от российского гиперзвукового оружия нет. Защита ПРО США рассчитана на русские баллистические ракеты вроде "Тополя" и "Ярса", однако против "Кинжала" у США, по сути, ничего нет.

На создание новой противоракеты у DARPA уйдет как минимум несколько лет. Параллельно в США разрабатывают свое гиперзвуковое оружие, и в частности, беспилотный SR-72, который должен прийти на смену легендарному "Черному дрозду" SR-71.

Александр ИЛЬИН
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