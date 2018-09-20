США готовят пушку с запредельной дальностью

Пентагон совершит революцию в военно-морских силах

США начали разработку сверхмощной стратегической пушки, которая будет бить на расстояние более тысячи морских миль и соперничать, таким образом, с корабельным ракетным вооружением. Данное оружие будет развитием уже существующего рельсотрона, который планируется установить на "эсминец будущего" "Замволт".

Как заявил начальник командования фьючерсов армии США генерал Джон Мюррей, выступая на заседании комитета по вооруженным силам, у него есть детальный план создания этого мощного орудия, которое в ближайшем будущем может совершить революцию в военно-морском флоте.

По теме Россия готовит сверхмощную электромагнитную пушку

"Мы серьезно занялись гиперзвуковым оружием, и в частности нас очень интересует дальнобойная стратегическая пушка с дальностью стрельбы свыше 1000 морских миль (1850 км)", – сказал Мюррей и добавил, что в армии намерены вернуть пушки, чтобы они использовались наравне с ракетным вооружением.

Крылатые "Томагавки", которые являются сейчас основным атакующим оружием американских кораблей, бьют на 900 морских миль. А это означает, что пушка даже превзойдет ракеты по дальности.

Судя по всему, речь идет о рельсотроне, который давно испытывается в США, но пока еще не достиг тех внушительных характеристик, о которых говорил Мюррей.

Ранее предполагалось, что электромагнитной пушкой будет оснащен эсминец-невидимка "Замволт", однако в итоге командование ВМС решило повременить.

Гиперзвуковая скорость снарядов, выпущенных из рельсотрона, поражает воображение и сейчас: порядка 9 тыс. км/ч при дульной энергии 64 мегаджоулей (МДж). Пролетев 400 км, снаряд сохранит 20 МДж энергии. Уже подсчитано, что удар 18-20-килограммовым снарядом на такой скорости по авианосцу произведет эффект маломощного ядерного удара. Рельсотрон легко пробивает бетонные стены, стальные плиты, так как снаряд буквально превращается в астероид, который сметает все на своем пути.

Главная проблема сейчас – обеспечить энергией рельсотрон, который и сам по себе очень громоздкий, так еще и требует силовую установку весом в десятки тонн. Но для большого корабля это не такая неразрешимая проблема.

Еще одна сложность заключается в точности при стрельбе на большие расстояния. Ракеты оснащены головкой самонаведения и сами находят цели, но снаряд, выпущенный из рельсотрона, летит как пуля, и инженерам предстоит поработать над тем, чтобы стрелять из электромагнитной пушки можно было на сотни километров без риска превратить в пыль какое-нибудь рыболовное судно.

В любом случае в 2020 г. американцы планируют вооружить "Замволты" рельсотронами, стреляющими 18-килограммовыми снарядами. Пушки с дальностью до 2 тыс. км – это уже следующий уровень, и, скорее всего, он будет достигнут не раньше 2030 года.



Военные моряки давно с ностальгией посматривают на огромные корабельные орудия, которые впоследствии вытеснили дорогостоящие ракеты. Если рельсотрон все же найдет себе дорогу на флот, а скорее всего, так и произойдет, "Томагавки", "Калибры" и "Гарпуны" могут заменить 20-килограммовые болванки, летящие на гиперзвуковых скоростях.