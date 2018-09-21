Россия защитится "божественным" оружием

Американцы убеждены, что нашей стране помогают Небеса

Отечественные оружейники приступили к модернизации двух артиллерийских орудий. Речь идет о 240-мм миномете 2С4 "Тюльпан" и 203-мм гаубице 2С7 "Пион". Они настолько поразили воображение западных наблюдателей, что те не сомневаются во вмешательстве потусторонних сил.



В материале, опубликованном на страницах The National Interest, российскую артиллерию на полном серьезе называют "божественной". Упомянутые крупнокалиберные орудия способны стрелять ядерными снарядами. В случае если бы "холодная война стала горячей", страны НАТО почувствовали бы на своей шкуре, что это означает, отметил автор.

После распада СССР миномет и гаубица были направлены на склады и законсервированы. Однако теперь ВС РФ решили достать их из нафталина и адаптировать для современных угроз.

"По некоторым сообщениям, 2С4 модернизируют, чтобы интегрировать в современные системы командования и управления и внедрить улучшенные системы связи и управления огнем. Также предполагается обновление или замена трубы и механизма возвратной пружины", – говорится в отчете Агентства иностранных военных исследований армии США (FMSO), на который ссылается издание.

В рамках модернизации предпринимаются попытки использовать боеприпасы с лазерным наведением. Усовершенствованным советским оружием оснащают 45-ю артиллерийскую бригаду и некоторые другие.

В Пентагоне доподлинно не знают, зачем Кремль решил вернуть к жизни старое оружие. По одной из версий, тем самым российское Минобороны хочет расширить потенциал артиллерии, ведь такие орудия запросто могут "стереть в порошок" самые неприступные городские и полевые укрепления противника. По другой версии – военные из России просто хотят сэкономить: снаряды для 2С4 и 2С7 дешевле в производстве, чем баллистические ракеты.

Орудия, впечатлившие американских аналитиков, стояли на вооружении советской армии с 70-х годов прошлого века.

Самоходный миномет артиллерии "Тюльпан" был создан для уничтожения укрепленных зданий, скоплений личного состава и вооружения противника. Его эксплуатация началась в 1972 году. Орудие активно использовалось во время войны в Афганистане. Дальность стрельбы миномета достигает 20 километров. Вес мины составляет 228 кг, в том числе 46,5 кг взрывчатого вещества. В распоряжении российской армии находится около 400 минометов данного типа.

Самоходная пушка "Пион" была предназначена для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения в тактической глубине на расстоянии до 47 километров. В 1975 году орудие поступило на вооружение, и его производство продолжалось вплоть до развала Советского Союза.

Дальность стрельбы 2С7 с использованием обычных снарядов достигает 37 км, активно-реактивных – 47. Масса фугасного снаряда – 110 кг, в том числе 17,8 кг взрывчатого вещества. В настоящее время в артиллерийском парке российской армии по разным оценкам имеется около 300 САУ 2С7 и 2С7М, в основном находящихся на хранении.