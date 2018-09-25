Миномет "Молот" продолжает косить ВСУ

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Указ Порошенко приостановить эксплуатацию миномета "Молот", видимо, отменили, поскольку "страшное оружие" начало вновь уничтожать украинских военных.
Очередное ЧП произошло на Светлодарской дуге в Донбассе, в зоне так называемой Операции объединенных сил. Как сообщает украинское издание УНИАН со ссылкой на волонтеров, взорвался ствол миномета. По данным источника, расчет работал со шнурком, поэтому жертв удалось избежать, но двое военнослужащих 72-й механизированной бригады получили ранения.
Особенно подчеркивается, что двойного заряжания, из-за которого, по версии ВСУ, в июле погибли три человека, не было.
По данным украинских СМИ и экспертов, у миномета "Молот" недостаточно качественный сплав, поэтому его использование в войсках просто опасно. Тем не менее ВСУ позиционируют "Молот" как эффективное украинское оружие и продолжают применять его на полигонах и даже в боевых действиях.
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