Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

F-35 пройдет боевое крещение

Фото: flickr.com/77258709@N06
США готовятся ударить истребителем по Афганистану

Пентагон готовит долгожданную "премьеру" палубных F-35B. В отличие от "Хищников" F-22, они еще не применялись в реальных боевых действиях, но похоже, что на следующей неделе дебют все-таки состоится.

Как заявил в эфире CNN представитель Пентагона, американские войска готовят удар по объектам боевиков на территории Афганистана и в операции задействуют F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой.

По теме

По данным американского военного ведомства, в направлении северной части Аравийского моря уже идет универсальный десантный амфибийный корабль "Эссекс" с шестью F-35B на борту. 

Американские военные по понятным причинам не уточнили, кого будут "утюжить" истребители пятого поколения. Однако, предположительно, это могут быть как талибы, которые участили нападения на афганских пограничников, так и боевики, вставшие под флаг запрещенного "Исламского государства".

F-35B могут применить кластерные бомбы CBU-103, CBU-104 и CBU-105 WCMD. А также "умные" бомбы JDAM, находящие цели по GPS. А вот дорогостоящие крылатые ракеты AGM-158 JASSM понадобятся вряд ли, хотя в рамках испытаний США могут запустить и их. В конечном итоге США готовят F-35 для более технологичных противников, прежде всего России и Китая.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Лавров разнес Мэй за "детский сад" со Скрипалями

Российский дипломат сцепился с премьером Британии на Совбезе ООН

Израиль обрадовался безнаказанности за сбитый Ил-20

Иерусалим отделался лишь легким испугом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей