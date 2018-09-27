F-35 пройдет боевое крещение

США готовятся ударить истребителем по Афганистану

Пентагон готовит долгожданную "премьеру" палубных F-35B. В отличие от "Хищников" F-22, они еще не применялись в реальных боевых действиях, но похоже, что на следующей неделе дебют все-таки состоится.

Как заявил в эфире CNN представитель Пентагона, американские войска готовят удар по объектам боевиков на территории Афганистана и в операции задействуют F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой.

По данным американского военного ведомства, в направлении северной части Аравийского моря уже идет универсальный десантный амфибийный корабль "Эссекс" с шестью F-35B на борту.

Американские военные по понятным причинам не уточнили, кого будут "утюжить" истребители пятого поколения. Однако, предположительно, это могут быть как талибы, которые участили нападения на афганских пограничников, так и боевики, вставшие под флаг запрещенного "Исламского государства".

F-35B могут применить кластерные бомбы CBU-103, CBU-104 и CBU-105 WCMD. А также "умные" бомбы JDAM, находящие цели по GPS. А вот дорогостоящие крылатые ракеты AGM-158 JASSM понадобятся вряд ли, хотя в рамках испытаний США могут запустить и их. В конечном итоге США готовят F-35 для более технологичных противников, прежде всего России и Китая.