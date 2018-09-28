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Россию назвали технически отсталой

Фото: GLOBAL LOOK press/irkut. com
В нашей стране ничего не могут сделать нормально, уверены в США

Россия активно использует западные разработки при создании оружия и космических приборов. Это происходит потому, что у нее возникают большие проблемы с внедрением собственных разработок. Такое мнение высказал американский военный эксперт Майкл Пек.

По словам специалиста, СССР и Россия скопировали множество американских технологий, связанных, в частности, с атомным оружием, многоразовыми космическими кораблями Space Shuttle и видеоиграми. "Это на самом деле сомнительное достижение, признание того, что нация не способна реально внедрять собственные технологии", – утверждает Пек на страницах издания The National Interest.

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Одним из последних доказательств технологической ущербности русских стало, по мнению Пека, сообщение о том, что у китайского истребителя Shenyang J-15, основанного на советском Су-33, якобы обнаружили множество проблем. Такая ситуация типична при использовании технологий, не прошедших лицензирование, уверен американский эксперт.

По его словам, в случае с Shenyang J-15 ситуация усугубляется тем, что реплика советского самолета не была лицензирована. В этом можно усмотреть определенную "иронию судьбы".

В России никак не отреагировали на слова американского эксперта. Судя по всему, ему не очень-то поверили и в Пентагоне. Представители вооруженных сил США многократно заявляли о том, что в некоторых видах вооружения (сверхзвуковое оружие, средства радиоэлектронной борьбы, комплексы противовоздушной обороны) Россия на несколько лет опережает США и другие страны НАТО.

В 2001 г. Китай купил у Украины прототип советского палубного истребителя четвертого поколения Су-33 (самолет Т10К-7). На его основе был создан Shenyang J-15. От "прародителя" китайский истребитель получил основную конструкцию и, возможно, двигатели. В настоящее время в распоряжении вооруженных сил КНР находятся около 20 самолетов J-15, которые приписаны к авианосцу "Ляонин".

Между тем информация о якобы имеющихся у китайского истребителя конструктивных недочетах не нашла официального подтверждения. На днях палубный истребитель получил допуск к ночным полетам, взлетам и посадкам на палубу. По информации The Global Times, во время последнего обучения китайские летчики провели несколько ночных полетов J-15 с пусками ракет по целям на полигонах. В общей сложности на полную программу летных испытаний на суше и на авианосце, а также подготовку летчиков к полетам днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях ушло чуть больше пяти лет.

Андрей ФИЛАТОВ
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