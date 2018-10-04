В Крыму подняли на смех "браваду" украинских моряков

Киев обвинили в блефе

На Крымском полуострове прокомментировали недавние заявления капитана первого ранга Дмитрия Коваленко, как он практически "с боем" прорывался через Керченский пролив.

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал украинские корабли "Донбасс" и "Корец" двумя "ржавыми коробками", добавив, что подобные заявления блеф и рассчитаны на украинцев, которых пичкают грязной информацией.

"Пусть спокойно себя чувствуют, никто на них нападать не будет… Более того, думаю, мы сами готовы их защитить от кого угодно в наших водах", – цитирует Гемпеля RT.

Что касается боеготовности украинского флота, то политик напомнил, что киевляне даже были не в состоянии забрать свою старую технику, которую оставили в Крыму, и она до сих ржавеет.

Ранее капитан Коваленко заявил украинским СМИ, что при прохождении Керченского пролива поставил на палубы пулеметы и пожарные рукава, чтобы "смывать" российских пограничников, если те полезут на борт без стрельбы.