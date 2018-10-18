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Секретный корабль РФ не успеют сдать в срок

Фото: mil.ru
Испытатель подводного оружия застрял в верфи

Океанографическое исследовательское судно "Академик Александров" снова не успеют сдать в срок. В строительство уникального корабля, который одинаково хорошо подходит как для спасательных операций, так и испытания подводного оружия, пришлось вносить коррективы.

Как сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на два отраслевых источника, в данный момент идут тяжелые переговоры "из-за необходимости внесения изменений в конструкцию и перестройку внутренних помещений судна". При этом верфь продолжает получать из КБ обновленную документацию.

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В результате "Александрова" предположительно передадут флоту только в середине-конце 2019 года. Хотя корабль спустили на воду еще в сентябре прошлого года.

"Академик Александров" – это третье судно проекта 20180. Головной корабль "Звездочка" участвовал в испытаниях новых систем техники вместе с подводной лодкой Б-90 "Саров".

По данным экспертов, все корабли этой серии могут быть задействованы в испытании глубоководных аппаратов, которые можно использовать для повреждения подводных коммуникаций НАТО на дне океана. И в частности, системы слежения за российскими подлодками SOSUS.

Александр ИЛЬИН
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