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В Черном море нашли корабль Одиссея

Кадр из фильма "300 спартанцев: Расцвет империи "
Загадочная находка практически не пострадала

Британские археологи в 80 км от побережья Болгарии нашли самое древнее неповрежденное судно, которое когда-либо удавалось обнаружить на дне моря. По предварительным оценкам оно затонуло более 2 тыс. 400 лет назад.

Это древнегреческое судно с парусом и веслами, точь-в-точь как на вазе из Британского музея, где изображен привязанный к мачте Одиссей, когда моряки проходили мимо поющих сирен.

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Как пишет The Guardian, на глубине 2 км корабль сохранился практически в первозданном виде – целы корпус, мачта, рули, скамейки для гребцов.

Руководитель группы археологов профессор Джон Адамс даже сказал, что никогда бы не поверил в такую сохранность корабля, который пролежал столько времени на дне, поэтому находка изменит представления о судостроении и мореплавателях тех времен.


Ученые предполагают, что это торговый корабль, он показывает, насколько далеко от берегов Греции уходили купцы из Афин. Теперь предстоит выяснить причину крушения, но, скорее всего, моряки попали в шторм.

Александр ИЛЬИН
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