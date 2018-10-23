В Черном море нашли корабль Одиссея

Загадочная находка практически не пострадала

Британские археологи в 80 км от побережья Болгарии нашли самое древнее неповрежденное судно, которое когда-либо удавалось обнаружить на дне моря. По предварительным оценкам оно затонуло более 2 тыс. 400 лет назад.

Это древнегреческое судно с парусом и веслами, точь-в-точь как на вазе из Британского музея, где изображен привязанный к мачте Одиссей, когда моряки проходили мимо поющих сирен.

Как пишет The Guardian, на глубине 2 км корабль сохранился практически в первозданном виде – целы корпус, мачта, рули, скамейки для гребцов.

Руководитель группы археологов профессор Джон Адамс даже сказал, что никогда бы не поверил в такую сохранность корабля, который пролежал столько времени на дне, поэтому находка изменит представления о судостроении и мореплавателях тех времен.

Ученые предполагают, что это торговый корабль, он показывает, насколько далеко от берегов Греции уходили купцы из Афин. Теперь предстоит выяснить причину крушения, но, скорее всего, моряки попали в шторм.