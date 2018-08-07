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В Крыму нашли особую находку

Фото: pixabay.com
Археологи изучают затонувшее судно римской эпохи

На дне морском у берегов Балаклавы, на глубине, равной по высоте 30-этажному зданию, обнаружен корабль. Его деревянные конструкции настолько хорошо сохранились, что участники подводной экспедиции "Нептун" смогли детально рассмотреть судно и даже определить датировку.

По мнению исследователей, затонувший корабль принадлежит древнеримскому флоту. Находку назвали уникальной, поскольку ничего подобного они ранее не встречали.

"Было найдено древнее деревянное парусное судно, на нем имеется хорошо сохранившийся якорь. По якорю мы можем сделать приблизительную датировку: по самым смелым предположениям, мы имеем дело с древнеримским парусным судном", – цитирует "ТАСС" руководителя экспедиции Романа Дунаева.

Целость и невредимость покоившемуся под водой судну обеспечило Черное море. Именно оно защитило корабль от разрушения.  

"Имеем очертания корпуса. Это все благодаря тому, что Черное море является хорошим консервантом на больших глубинах", – пояснил исследователь.

Сейчас на месте подводного "захоронения" работают археологи, которые с помощью фотоплана и обязательных замеров поставят точку в датировке гибели деревянного судна.

В составе "Нептуна" – 30 специалистов из разных уголков страны. Они смогли отправиться в экспедицию благодаря средствам из Фонда президентских грантов по проекту "Крым – перекресток цивилизаций". Исследовательское путешествие началось в мае и закончится в октябре.

В начале июля сообщалось о подводном кладбище в Севастополе, которое было обнаружено еще в 1980-е годы. Однако технический прогресс только сейчас позволил детально рассмотреть подлодки императорского флота, затонувшего сто лет назад.

Оксана ПОДТУРКИНА
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