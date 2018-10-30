Названы причины аварии с "Адмиралом Кузнецовым"

Эксперт прокомментировал громкое ЧП

Полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что неприятности, случившиеся при ремонте единственного российского авианесущего крейсера, сильно преувеличены.

"Я не думаю, что это большие серьезные повреждения. Это громко звучит, что док затонул... В принципе, док предназначен для того, чтобы погружаться в воду, запускать в него корабли... поднимать корабль вместе с доком на плав и проводить какие-то ремонтные работы", – объяснил военный эксперт в комментарии телеканалу "Царьград".

Он пояснил, что хотя док и погрузился в воду, как только ее откачают, техническая проблема будет решена. Также полковник добавил, что компетентные органы должны расследовать, что привело к ЧП – технические неполадки или некомпетентность конкретных людей.

СМИ сообщили 30 октября, что мурманский плавучий док, в котором шел ремонт авианосца, затонул. Два человека попали в реанимацию, корабль получил повреждения.