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Коалиция нанесла очередной удар по Сирии

Фото: www.globallookpress.com
Погибли мирные жители

ВВС коалиции в очередной раз ударила по боевикам запрещенного в России "Исламского государства", однако погибли, в том числе, мирные жители.

Как сообщает телеграм-канал Вестник Дамаска, в результате ракетно-бомбовых ударов по анклаву боевиков в районе Хаджина не пережили атаку 18 мирных жителей, пятеро получили ранения.

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Ранее Федеральное агентство новостей со ссылкой на военный источник в Сирии передавало, что сутки в ходе авиаударов коалиции погибли 37 мирных жителей Дейр-эз-Зора.

Авиация коалиция поддерживает с воздуха воюющих на восточном берегу Евфрата курдов, однако под удар попадают жилые дома и даже мечети, как это было с месяц назад. В США тогда заявили, что она была недействующей, и в ней прятались боевики.


Александр ИЛЬИН
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