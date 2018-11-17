Коалиция убивает женщин и детей в Сирии

Во время очередного авиаудара по САР погибло несколько десятков мирных жителей

Жертвами бомбежки на востоке провинции Дейр-эз-Зор стали по большей части женщины и дети. Всего погибло не менее 40 человек. Возглавляемая Штатами международная коалиция ударила по деревне аль-Букаан. Об этом пишет агентство SANA.

На этой неделе Дейр-эз-Зор бомбят почти каждый день. Ранее сообщалось об атаках на деревню Шаафа, город Хаджин, деревни Бу-Бадран и ас-Суса. В результате ударов с применением запрещенного белого фосфора погибли десятки человек.

Между тем коалиция не желает признавать использование запрещенных боеприпасов и смерть мирных жителей.