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На базе Ка-52 построят супервертолет

Фото: EPA\TASS
Военным готовят машину будущего

ОКБ имени Камова также будет участвовать в создании скоростного вертолета, как и ОКБ Миля. Новую машину построят на базе Ка-52 "Аллигатор". Как заявил генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) имени Жуковского Кирилл Сыпало, КБ будет работать по так называемому третьему направлению, то есть займется созданием перспективной винтокрылой машины с принципиально новой аэродинамической схемой. По словам Сыпало, которые приводит ТАСС, ОКБ приступит к работе в самое ближайшее время и первым этапом станет создание летающей лаборатории на базе Ка-52. Прежде всего будут испытываться новые компоновки лопастей и несущих винтов.

Скоростная лаборатория на базе Ми-24. Фото: russianhelicopters.aeroИнтересно, что ранее военные объявили, что выбрали скоростной вертолет Миля. Это вполне логично, так как летающая лаборатория на базе Ми-24 летает уже несколько лет. Однако, по всей видимости, перспективный проект Камова также заинтересовал Минобороны, и машину все-таки создадут, но в несколько отдаленной перспективе.

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По мнению экспертов, в работу могли взять проект Камова, который засветился в ноябре этого года в издании Defense Blog. Машина обтекаемой формы похожа на самолет и выполнена по соосной схеме. Предполагается, что она будет развивать скорость до 600 км/час.

Александр ИЛЬИН
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