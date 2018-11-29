Первый полет нового Ил-112В опять перенесли

Самолет пока только выкатили из цеха

Накануне на Воронежском авиастроительном предприятии ПАО "ВАСО" выкатили первый летный образец Ил-112В. Этот самолет в ВКС ждут давно, так как новый транспортник должен заменить устаревшие самолеты Антонова – Ан-26 и Ан-24.

Ранее в "Ильюшине" заявляли, что самолет уже завершил комплекс наземных частотных испытаний в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского и передан на летные испытания. По плану полететь Ил-112В должен до конца этого года. Но, как полагают эксперты из Aviation Week, скорее всего, испытания перенесут – времени почти не осталось.

К сожалению, история с Ил-112В тянется давно. Проект был готов еще в 2004 году. Предполагалось, что первый прототип выкатят из цеха в 2010-м, однако программу притормозили, возобновив ее только в 2014-м, когда стало понятно, что новых "Антоновых" не будет.

Двигатели "Климова" TВ7-117СТ готовы давно, о чем "Утру" рассказали на Международном форуме двигателестроения в Москве. И теперь дело за ильюшинцами.

По всей видимости, торопиться здесь не будут, и это понятно – слишком большая ответственность. Остается только спокойно ждать первого полета, а когда он произойдет, вопрос уже третий.