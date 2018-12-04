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Из "Аллигатора" готовят штурмовик

Фото: mil.ru
Боевые вертолеты ВКС вооружают фугасами

Самые современные российские ударные вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор" получат фугасные авиабомбы, которые обычно подвешивают на бомбардировщики, штурмовики и истребители. Ранее считалось, что применение таких боеприпасов на этих вертолетах невозможно из-за несовместимости.

Как пишут "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны, модернизированные вертолеты получат специальный балочный держатель, которым обычно оборудованы истребители МиГ-29, Су-30 и С-35. Благодаря этой конструкции вертолетчики смогут брать даже тяжелые ФАБ-500. В ближайшие два года модернизируют 22 вертолета.

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Для большей точности штатную систему прицеливания вертолета доработают. Она будет учитывать скорость полета, расстояние до земли и даже погодные условия.

Как известно, на современных ударных боевых вертолетах стоят современные навигационно-прицельные системы, которые позволяют осуществлять так называемую навигационную бомбардировку, когда боеприпас сбрасывается по координатам со спутника. К слову, по этому же принципу работают беспилотники.

Фото: commons.wikimedia.org/Yevgeny VolkovБомбы ОФАБ-250, ФАБ-500, активно применяющиеся в Сирии, Ми-28Н и Ка-52 будут сбрасывать не только в режиме зависания, а как штурмовики, на скорости. По мнению экспертов, в будущем вертолеты будут применять и управляемые бомбы.

Александр ИЛЬИН
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