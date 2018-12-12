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Атакующий "хищник" Су-57 побьет "крадущегося" F-35

Фото: flickr.com/photos/77258709@N06
Отечественный самолет защищают эксперты

Споры вокруг преимуществ и недостатков российских истребителей пятого поколения никак не утихают, хотя в ближайшее время эти самолеты вряд ли будут противостоять друг другу даже в учебном бою.

Западные эксперты уверяют, что Су-57 значительно уступает американским F-35 и даже китайским J-20 в малозаметности, радар на нем тоже хуже, да и сам по себе самолет – никогда не воевавший прототип, который русские даже не решились использовать в Сирии, а иначе обязательно выпустили бы соответствующее видео. Придрались даже к камуфляжной окраске самолета, заявив, что она устарела и летчику не поможет.

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Вместе с тем на Западе не оспаривают мощность и маневренность Су-57, которая очень пригодится в ближнем бою.

Обсуждают самолет и в России. Военный журналист Алексей Леонков в программе телеканала "Звезда" "Специальный репортаж" назвал Су-57 атакующим хищником, а F-35 – крадущимся хищником.

Фото: Михаил Терещенко/ТАССЭксперт напомнил о преимуществе в мощности Су-57 благодаря двум двигателям и сказал, что если эти два самолета встретятся, то российский истребитель раньше обнаружит F-35 и применит оружие.

Стоит отметить, что на Су-57 стоит РЛС с активной фазированной решеткой Н036 "Белка", а на F-35 – AN/APG-81, которую на Западе считают самой совершенной в мире. Преимущество радара F-35 над всеми другими американцы считают одним из главных козырей своего истребителя наряду с электроникой нового поколения.

Александр ИЛЬИН
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