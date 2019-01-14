США раскритиковали стелс-покрытие Су-57

На Западе называют новые фонари самолетов "пылью в глаза"

В США с некоторой долей скептицизма отнеслись с растиражированных в российских СМИ сообщениях об установке стелс-покрытий на кабины новейших и модернизированных самолетов, включая Су-57 и Ту-160. Как говорилось ранее, слои оксидом металлов снизят радиолокационную заметность кабины на 30%.

Журнал The National Interest утверждает, что технология, о которой рассказали представители "Ростеха", не новая. Покрывать фонари F-16 оксидом индия и олова в рамках программы Have Glass американцы начали еще в середине 80-х.

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Кроме того, Интернет давно облетели снимки F-22 и F-35 c ослепительными "золотыми" кабинами, на деле покрытыми тем же оксидом.

Такой фонарь РЛС видит как монолитный гладкий объект. Но по результатам испытаний, на деле важнее, насколько хорошо спрятан забор воздуха у двигателя, а также его сопла.



Заслуженный летчик-испытатель РФ Магомед Толбоев в беседе с "Утром" подтвердил, что подобное покрытие из оксидов, испытывалось в СССР еще в 80-х годах.



