Самолет то называют рухлядью, то боятся его ядерного оружия

В российском МИД отреагировали на заявление генерального секретариата Организации американских государств (ОАГ) о том, что на Ту-160, приземлившихся в Венесуэле, может быть ядерное оружие.

В российском ведомстве напомнили, что РФ строго и в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства по дополнительному протоколу II к Договору о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне.

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В МИД РФ также высказали сожаление, что руководство ОАГ использует свой статус для распространения недостоверной информации о политике России в латиноамериканском регионе в стиле пресловутого "хайли лайкли" (весьма вероятно). И такие заявления лишь наносят вред сотрудничеству России и ОАГ.

Тема российских бомбардировщиков в Венесуэле, которые приземлялись там и раньше, стала одной из самых обсуждаемых как среди политиков, так и СМИ. Накануне американский посол в Колумбии Кевин Уитакер назвал прибывшие Ту-160 музейными раритетами и добавил, что самолеты такого возраста не являются провокацией. По его словам, в Венесуэлу необходимо вернуть демократию, а бомбардировщики это последнее, что ей сейчас нужно.

По всей видимости, Уитакер не в курсе, что один из двух приземлившихся самолетов "Василий Решетников", названный в честь знаменитого летчика, Героя Советского Союза, недавно прошел модернизацию и называть его музейным экспонатом абсолютно неверно. Тем более что самолет может нести крылатые ракеты Х-101 и Х-102 с термоядерной боеголовкой.



Два российских "Белых лебедя" уже готовятся к вылету домой. Накануне соответствующий приказ отдал главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин.