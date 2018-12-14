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Вашингтон испугался летающих "музейных экспонатов" из России

Фото: mil.ru
Дипломат попытался высмеять Ту-160, но поставил себя в идиотское положение

Американский посол в Колумбии Кевин Уитакер назвал российские тяжелые бомбардировщики, которые прибыли в Венесуэлу, музейными раритетами. По его мнению, они не представляют никакой угрозы Соединенным Штатам.

"В Венесуэлу прилетели российские бомбардировщики 80-х годов. Самолеты такого возраста не являются провокацией. Они реально из музея", – заявил руководитель американской дипмиссии в Боготе в эфире колумбийской радиостанции RCN.

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Он попенял Москве, что она отправила в Венесуэлу бомбардировщики в то время, когда страна нуждается совсем в другом. Это своего рода "послание". Вот Вашингтон, например, поступил гораздо умнее, направив к берегам латиноамериканской страны "судно-госпиталь".

"Венесуэльский режим коррумпирован и неэффективен, регион нуждается в возвращении демократии в эту страну", – подчеркнул Уитакер.

Ранее президент Колумбии Иван Дуке выразил обеспокоенность в связи с прилетом в Венесуэлу российских боевых самолетов, заявив, что не считает это добрым жестом, напоминает РИА "Новости". Страны региона не должны поддаваться на провокации со стороны правительства Николаса Мадуро, но должны быть готовыми к возможным действиям Каракаса, отметил глава государства.

США и Организация американских государств выразили озабоченность визитом российской эскадрильи, заявив, что такая военная миссия нарушает "основополагающие нормы международного права". Госсекретарь США Майк Помпео назвал отправку Россией ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу напрасной растратой государственных средств коррумпированными правительствами. А американский публицист Том Роган заявил, что Пентагон должен быть готов к перехвату российских ракетоносцев.

Заявление Уитакера плохо вяжется с официальной позицией США. Если в Латинскую Америку действительно прилетели музейные экспонаты, то почему тогда американцы так напуганы этим визитом? Возможно, система ПВО США находится в таком упадочном состоянии, что угрозу стране несет даже "хлам из музея".

Десятого декабря в Венесуэлу по приглашению местных властей прилетели два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный Ил-62 ВКС России. Они принимают участие в совместных полетах с самолетами венесуэльских ВВС. Выступая перед журналистами на военном аэродроме в Каракасе, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что практика совместных военных полетов будет продолжена, передает НСН.

Андрей ФИЛАТОВ
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