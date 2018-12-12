Америка готовится к перехвату российских Ту-160

Если бомбардировщики подлетят к берегам США, по ним откроют огонь

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы, которые были отправлены из России в Венесуэлу, представляют угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов. В этой ситуации у Вашингтона есть два варианта событий: игнорировать их пролет или совершить попытку перехватить. Об этом написало издание Washington Examiner.



По мнению обозревателя издания Тома Рогана (который в мае предложил Украине взорвать Крымский мост), руководству США нужно действовать по ситуации. Если российские воздушные суда останутся в Карибском море или в воздушном пространстве у побережья Венесуэлы, то США лучше не обращать на них никакого внимания. Ведь операция по перехвату бомбардировщиков сыграет на руку России и Венесуэле и "подарит им легкую пропаганду", пишет журналист.

В том же случае, если Ту-160 решат подлететь ближе к Соединенным Штатам, американские истребители F-22, которые базируются на аэродроме Tyndall во Флориде, обязаны подняться им навстречу. По мнению Рогана, в случае воздушного боя у Ту-160 не будет ни малейшего шанса. Ведь F-22 – это настоящие машины-убийцы. А Ту-160 – это "советский пережиток", который поскрипывает в полете и не способен на решение серьезных задач.

По словам автора, президент Венесуэлы Николас Мадуро – "возможно, психопат" и "деспот". То обстоятельство, что президент РФ Владимир Путин видит в нем близкого друга, "много говорит о его внешней политике".

"Если российский лидер хочет попусту тратить топливо на полеты своих бомбардировщиков вокруг Карибского моря, пусть. Но если Путин собирается угрожать американской территории, его силы могут легко быть встречены американским превосходством", – говорится в статье Рогана, выдержки из которой приводит НСН.

О поставке в Венесуэлу целой группы российских самолетов стало известно в понедельник, 10 декабря. В Латинскую Америку отправились два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военный транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил РФ. Поставка была осуществлена в рамках программы помощи, о которой договорились лидеры двух стран Владимир Путин и Николас Мадуро. Помимо самолетов Каракас получит от Москвы финансовую поддержку, 600 тыс. т зерна и техническую помощь в ремонте систем вооружения страны.

В США остались крайне недовольны отправкой российских самолетов в Венесуэлу. Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил власти двух стран в коррупции и бессмысленной растрате государственных средств. В МИД России на это ответили, что "Вашингтону, прежде чем считать деньги в чужом кармане, стоит обратить внимание на то, как расходуются его собственные".