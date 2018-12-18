Нибиру
- Осталось 2 дня: Нибиру приближается к Москве
- Началось: корабль с Нибиру приземлился в США
- Ищите бункеры: Нибиру врежется в Землю через 4 дня
В будущем году Россия разместит свои новейшие комплексы РЭБ "Палантин" и "Тирада-2С" в Центральном военном округе. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Палантин" объединяет работу различных комплексов РЭБ в единую сеть и поэтому очень эффективен. Система безжалостно подавляет средства связи противника, в том числе защищенные, базирующиеся на современной программно-определяемой платформе (SDR). Возможно, эта система была задействована во время учений НАТО в Скандинавии, когда у военных альянса резко пропала связь и сигнал GPS.
Что касается "Тирады-2С", то этот комплекс настолько мощный, что способен вывести из строя спутник на орбите, который не сможет передавать сигнал. "Тирада-2С" – одна из самых засекреченных систем РЭБ, пока лишь сообщалось о ее испытаниях, но ряд СМИ опубликовал фотографии комплекса.
Москва готова дать отпор Вашингтону на его попытки накрепко обосноваться в регионе
Украинские вожди пытаются прикарманить ГТС и установить контроль над советской трубой с российским газом