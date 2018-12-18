Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия ввела в строй убийцу спутников

Фото: pixabay.com
Комплексы РЭБ размещают по всей стране

В будущем году Россия разместит свои новейшие комплексы РЭБ "Палантин" и "Тирада-2С" в Центральном военном округе. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Палантин" объединяет работу различных комплексов РЭБ в единую сеть и поэтому очень эффективен. Система безжалостно подавляет средства связи противника, в том числе защищенные, базирующиеся на современной программно-определяемой платформе (SDR). Возможно, эта система была задействована во время учений НАТО в Скандинавии, когда у военных альянса резко пропала связь и сигнал GPS.

Что касается "Тирады-2С", то этот комплекс настолько мощный, что способен вывести из строя спутник на орбите, который не сможет передавать сигнал. "Тирада-2С" – одна из самых засекреченных систем РЭБ, пока лишь сообщалось о ее испытаниях, но ряд СМИ опубликовал фотографии комплекса.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Россия нацелит ракеты на корабли США в Черном море

Москва готова дать отпор Вашингтону на его попытки накрепко обосноваться в регионе

Тимошенко обвинила Порошенко в "эпохальной авантюре"

Украинские вожди пытаются прикарманить ГТС и установить контроль над советской трубой с российским газом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей