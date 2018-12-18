Россия ввела в строй убийцу спутников

Комплексы РЭБ размещают по всей стране

В будущем году Россия разместит свои новейшие комплексы РЭБ "Палантин" и "Тирада-2С" в Центральном военном округе. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Палантин" объединяет работу различных комплексов РЭБ в единую сеть и поэтому очень эффективен. Система безжалостно подавляет средства связи противника, в том числе защищенные, базирующиеся на современной программно-определяемой платформе (SDR). Возможно, эта система была задействована во время учений НАТО в Скандинавии, когда у военных альянса резко пропала связь и сигнал GPS.

Что касается "Тирады-2С", то этот комплекс настолько мощный, что способен вывести из строя спутник на орбите, который не сможет передавать сигнал. "Тирада-2С" – одна из самых засекреченных систем РЭБ, пока лишь сообщалось о ее испытаниях, но ряд СМИ опубликовал фотографии комплекса.