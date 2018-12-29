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Россия разрабатывает замену "Руслана"

Фото: ИТАР-ТАСС/ Виталий Белоусов
Первое воздушное судно соберут к 2026 году

Авиационный комплекс Ильюшина приступил к созданию самолета Ил-106. Главный конструктор компании Николай Таликов сообщил, что новая машина придет на смену знаменитому Ан-124 "Руслан" и будет обладать такой же грузоподъемностью – 80 тонн с перегрузом в 110-120 тонн.

Грузовую кабину Ил-106 сделают такой же по размерам, какая была и у предшественника. Новое военно-транспортное воздушное судно будет соответствовать всем современным параметрам по пилотажному авиационному комплексу, по ресурсу, а также по перевозимым грузам.

"На самолете будут установлены новые двигатели, новая авионика и все остальное", - подчеркнул Таликов в разговоре с телеканалом RT.

По словам конструктора, специалисты уже начали работать над двигателями тягой 24-26 тонн. Таким образом, вопрос о том, чтобы модернизировать "Руслана", закрыт.

В августе 2018-го "Ильюшин" заявил о том, что взялся за "апгрейд" Ан-124, для чего специалистам потребуется 4 года. Однако уже в ноябре авиационный комплекс решил оставить этот проект и разработать новый самолет.

Ан-124 "Руслан" – самый грузоподъемный серийный грузовой самолет, который производили с 1984 по 2004 год. 

Полина ИВАНОВА
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