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Россия променяла военные разработки на "Адмирала Кузнецова"

Фото: mil.ru
Важные сведения страна пообещала Китаю за ремонт крейсера

Технологический прорыв в кораблестроении Поднебесной обеспечен, ведь передовыми технологиями с ней поделилась РФ. Благодаря ноу-хау последние эсминцы Пекина обзаведутся высокотехнологичным оружием.

Это может быть рельсотрон, или рельсовая пушка, пишет Next Big Future, добавляя, что Китаю отныне откроются новые возможности. Так, он освоит производство турбинных лопаток, которые будут способны справляться с высоким напряжением внутри турбины.  Данные знания будут способствовать модернизации двигателей ракетных многоцелевых кораблей. Например, российские подсказки найдут применение при строительстве эсминцев типа 055, которые создаются в Китае в последние годы.

Использование разработок РФ позволит корабельным рельсотронам выпускать снаряды на порядок быстрее обычной судоходной артиллерии – примерно в два-три раза. За это Поднебесная расплатится своим трудом – займется ремонтом и переоборудованием крейсера "Адмирал Кузнецов". Москва, по версии издания, не способна справиться в одиночку. Без услуг Пекина впредь она не сможет починить ни одно крупногабаритное судно. В противном случае ей придется возводить новый док.

Беспомощная Россия еще не готова к самостоятельному усовершенствованию и обслуживанию оставленной в наследство от СССР техники, а Китай, несмотря на устранение многих пробелов в этой области, нуждается в иностранных разработках, резюмирует автор материала.

Накануне палубу авианосца "Адмирал Кузнецов", с которым осенью приключилось несчастье, избавили от крана ремонтного плавдока, выполнив при этом данное месяцем ранее обещание.

ЧП произошло в ночь на 30 октября. Тогда плавучий док ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе при выходе из него "Адмирала Кузнецова". Это привело к падению одного из кранов на палубу.

Оксана ПОДТУРКИНА
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