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"Борисоглебск-2" глушит связь на Амуре

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Россия усиливает возможности радиоэлектронной борьбы

На Дальний Восток военным привезли современный комплекс РЭБ "Борисоглебск-2". Технику получили мотострелки Амурского объединения ВВО в Еврейской автономной области. Как сообщают в Минобороны РФ, личный состав уже прошел переобучение в межвидовом учебном центре войск РЭБ и даже начал осваивать оборудование.

"Борисоглебск-2" сменил советскую систему Р-330 "Мандат". Ее точные характеристики засекречены. Известно лишь, что полный комплект комплекса включает девять различных машин с разным набором оборудования. В частности – пункт управления 300КМВ и отдельные машины с различным радиоэлектронным оборудованием: Р-378БМВ, Р-330БМВ, Р-934 БМВ и Р-325УМВ.

Задача у "Борисоглебска-2" осталась такая же, как у предшественников, – выявить каналы связи и управления или обнаружить РЛС противника, а затем подавить их помехами, внося хаос в функционирование подразделений противника.

Чтобы развернуть сложный комплекс, военным нужно всего 15 минут. Расчет состоит из четырех человек. Как и современные зарубежные аналоги, "Борисоглебск-2" обладает открытой архитектурой, а это означает, что программное обеспечение можно постоянно обновлять.

Кадр youtube.comСамым мощным комплексом РЭБ в этом классе является Р-330М1П "Диабазол", в состав которого входит автоматизированная станция помех Р-330Ж "Житель". Эта система работает в диапазоне от 100 до 2000 МГц, в то время как все комплексы Р-330 работают в диапазоне до 100 МГц.

Ранее во время учений НАТО в Скандинавии военные альянсы начали испытывать серьезные проблемы с сигналом GPS и связью, что зарубежные военные эксперты связали с работой российских комплексов РЭБ.

Александр ИЛЬИН
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