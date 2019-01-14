Россия готовит "Суперкалибры" в ответ на выход Америки из ДРСМД

Новые отечественные ракеты оставят "Томагавки" США позади

Наша страна может сделать сухопутную версию "Калибров-М" с дальностью до 4,5 тыс. км, если Штаты все-таки выйдут из договора РСМД. Ракета будет превосходить американские "Томагавки" по дальности и скорости, правда, пока не ясно, как русские усовершенствуют систему активного радиолокационного наведения и защиту от средств РЭБ.

Такие выводы сделал The National interest на основе сообщений российских СМИ о предстоящей модернизации крылатой ракеты, которой вооружат фрегаты, крейсеры и атомные подлодки "Ясень". Пока предполагается только версия морского базирования. Но когда ДРСМД будет расторгнут, Россия сможет установить ракеты на тягачи и даже поставлять комплексы за рубеж, например, в Китай или Индию.

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Даже обычные "Калибры" крайне беспокоят НАТО. Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго ранее заявлял, что корабль с этими ракетами может достать до любой европейской столицы, не выходя из Балтийского моря. А "Калибр-М" может вообще покрыть огромную территорию. Тем более, что это может быть еще более совершенная ракета.

"Калибр 3М14" делалась с оглядкой на "Томагавк" Block IV и даже слегка превзошла последнюю по некоторым показателям, включая дальность. У американской ракеты это 1,7 тыс. км, в то время как у "Калибра" до 2,5 тыс. километров. "Томагавк" – тихоход с ее 880 км/час, в то время как российская крылатая ракета достигает скорости почти 3 тыс. км/час. Правда, западные эксперты считают "Калибры" более уязвимыми к средствам РЭБ, с которыми "Томагавк" якобы справится намного лучше.