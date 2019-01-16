В Сирии взорвали американский патруль

Шесть человек погибли

В сирийском Манбидже прогремел мощный взрыв. По информации СМИ, пострадал ресторан рядом с рынком, где находились члены военного совета с зарубежной делегацией, хотя целью террористов якобы был американский патруль, проезжающий мимо.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира", шесть человек погибло, 19 ранены. Пострадавших эвакуировали вертолетом. Позже появилась информация, что взрыв устроил смертник, некоторые сообщают, что взрывчатка была в припаркованной машине, но судя по видео, взрывное устройство могло быть на человеке в толпе. Запрещенное в России "Исламское государство" уже взяло на себя ответственность за теракт. По предварительной версии, целью нападения была американо-французская делегация, прибывшая на переговоры с представителями арабо-курдского союза. В США уже подтвердили гибель четырех военнослужащих.

Манбидж расположен на главной дороге из Турции в Эр-Ракку. Долгое время являлся пропускным пунктом для террористов, следующих из Турции в Сирию и обратно. В 2016-2017 гг. в городе шли бои между курдами и турками (операция "Щит Евфрата"). Манбидж долгое время контролировали курды.



