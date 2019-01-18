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Стали известны подробности крушения Су-34

Фото: Интерпресс/ТАСС
Спасатели нашли второго летчика

Названо место падения одного из истребителей. Напомним, авиакатастрофа произошла на Дальнем Востоке

Су-34, по предварительной информации, рухнул в Татарский пролив между Хабаровским краем и Сахалином. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах. Сейчас ведется поисково-спасательная операция.

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Как сообщалось ранее, данные СМИ пока разнятся. Так, ТАСС пишет о двух Су-34, которые столкнулись во время полета. РИА "Новости" же упоминает один, пропавший с радаров. По предварительной информации, один из экипажей успел катапультироваться.

В Минобороны России подтвердили аварию двух Су-34, передает РИА "Новости". Как выяснилось, во время полета истребители-бомбардировщики коснулись друг друга. ЧП случилось в 8:07 по мск над акваторией Японского моря. Катапультировались оба экипажа. Летчиков ищут с помощью самолета Ан-12 и двух вертолетов Ми-8.

По последним данным, двух пилотов нашли спасатели. Об этом со ссылкой на военное ведомство сообщает РИА "Новости".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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