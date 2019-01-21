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Россия за минуты потопит эсминец США в Черном море

Фото: mil.ru
Отечественные военные отправят ракеты к судну при возникновении любой потенциальной угрозы

Американский корабль "Дональд Кук", который вошел в Черное море, моментально окажется на дне, если его действия вызовут у военных какие-то опасения. В этом уверен израильский дипломат Яков Кельми.

США отправили эсминец для того, чтобы поддержать безопасность и укрепить региональную стабильность. Однако эксперт полагает, что существует шанс, правда, крайне малый, что ситуация выйдет из-под контроля.

"Время существования этого корабля, если его действия будут вызывать какие-то опасения, исчисляется минутами", – заявил Кельми в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Дипломат подчеркнул, что основывается на личном понимании того, что происходит в Черном море. Он считает, что при худшем сценарии "Дональд Кук" может выпустить ракету. Впрочем, как передает издание "Царьград", если это произойдет, следующий запуск американским военным осуществить уже не удастся – корабль быстро уничтожат.

"Дональд Кук" вошел в акваторию 20 января. За кораблем внимательно следят силы Черноморского флота России, в частности сторожевой корабль "Пытливый". При этом нечерноморские суда могут находиться в акватории 21 день.

О том, что американцы хотят отправить в Черное море свое судно в ответ на "агрессивные" действия России по отношению к Украине, чтобы стало известно еще в декабре 2018-го. 

Три военных корабля ВМС Украины нарушили границу России в Керченском проливе 25 ноября 2018-го. Погранслужба ФСБ задержала моряков, которых суд отправил в СИЗО на два месяца. 

Полина ИВАНОВА
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