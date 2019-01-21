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Британцы построили стелс нового поколения

Кадр из youtube.com
Самолет перевернет все представления об авиации

В Великобритании создали стелс нового поколения, который оставит позади все известные "невидимки". Компания BAE Systems продолжает испытания своего летающего крыла MAGMA.

Пока это только 12-футовый беспилотник, но на его основе планируется сделать полноценный бомбардировщик, который по малозаметности превзойдет все известные и B-2, и B-21, и китайские разработки. Именно такой будет невидимка следующего поколения.

Еще в 1970-х авиаконструкторы выяснили, что на ЭПР самолета сильно влияют двигающиеся в полете части – закрылки, элероны, спойлеры. Без них самолет просто неуправляемый, поэтому эти устройства есть на всех самолетах, включая малозаметные F-35, F-22, Су-57 и даже B-2.

Но два года назад BAE Systems представила беспилотник без механизации крыла. Вместо вышеупомянутых рулей в килях и крыле БПЛА англичане сделали воздушные каналы, которые заканчиваются небольшими соплами.

Система управления как бы забирает воздух у турбовентиляторного двигателя и направляет его через каналы в сопла, создавая реактивную тягу. Если воздух подается в верхние сопла, БПЛА набирает высоту, если в нижние, то опускается.

MAGMA оснащена двумя типами каналов и сопел. По одним воздушный поток разгоняется до сверхзвуковой скорости и уходит в сопла, расположенные на задней кромке крыла. В другие каналы и сопла воздух поступает на дозвуковой скорости, и эта система уже отвечает за вектор тяги БПЛА.

Фото: af.mil

В ходе испытательного полета, который был запечатлен на видео, беспилотник летал и успешно маневрировал, что говорит о состоятельности этой конструкции.

Накануне в BAE заявили, что в ближайшие месяцы продолжат летные испытания MAGMA, чтобы продемонстрировать новые технологии управления полетом. По всей видимости, БПЛА станет еще более маневренным, а система каналов и сопел была усовершенствована.

BAE всегда плотно работали с военными, поэтому можно не сомневаться, что как только проект окончательно созреет, он получит должное финансирование. Стелс-показатели у MAGMA просто выдающиеся: ЭПР беспилотника всего 0,1 квадратного фута, в то время как аналогичный БПЛА с рулями выдает 5 квадратных футов. Сейчас сложно сказать, понадобится ли такой самолет британским военным. Строительство полноценного бомбардировщика может обойтись в миллиарды фунтов стерлингов, поэтому, по мнению экспертов, разработка скорее заинтересует Пентагон.


Александр ИЛЬИН
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