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Российский флот приятно удивил НАТО

Фото: Интерпресс/ТАСС
Ракеты сгладили отсутствие авианосцев

ВМФ РФ неожиданно получил лестную оценку в докладе оборонного колледжа НАТО. В альянсе признали, что Москва ставит реалистичные задачи, предпочитая не оспаривать у США господство в океанах, а грамотно развивать оборонительные способности. При этом акцент делается не на строительстве больших кораблей, что крайне затратно и не по силам сегодняшней российской экономике, а на развитии ракетного оружия. Все это позволяет РФ оставаться второй по мощи морской державой.

Автор доклада Ричард Коннолли, слова которого приводит RT, подчеркивает, что Россия опирается на использование ракетных комплексов дальнего радиуса действия. Прежде всего это крылатые ракеты "Оникс", "Калибр", а также гиперзвуковые "Цирконы" и сверхдальние "Цирконы", которыми в будущем планируется вооружить фрегаты, атомные подводные лодки и атомные крейсеры.

"Калибрами" вооружаются современные малые ракетные корабли, которые крайне эффективны в ближней морской зоне, а в будущем планируется вооружить противолодочные корабли вроде "Адмирала Шапошникова". Таким образом, Россия создает мощную оборонительную линию, которая может стать для США непреодолимой.

Да, Москва не строит авианосцев и эсминцев, поэтому наступательные операции в Атлантике и Тихом океане вряд ли для нее возможны. Но, с другой стороны, у России и нет задачи вступать в бой с авианосными группами ВМС США на чужой территории.

Фото: commons.wikimedia.orgБолее того, по мнению Конноли, разделение на корабли дальней и ближней морских зон становится все более условным. Современные крылатые ракеты и боевая авиация постепенно стирают эти разграничения, что и показали ракетные удары по территории Сирии из акватории Каспийского моря.

Вместе с тем необходимо отметить, что ранее российская программа строительства боевых кораблей была провалена, и не последнюю роль в этом сыграли санкции и разрыв с украинской оборонкой. Достаточно вспомнить ушедшие "из-под носа" "Мистрали" и фрегаты проекта 22350, простаивающие без украинских турбин.

Однако постепенно российский флот приходит в себя, хотя по своей мощи сильно уступает советскому, если сравнивать с временами холодной войны.

Александр ИЛЬИН
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