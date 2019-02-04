Бомбардировщик сбросил водородную бомбу на США

Это был единственный способ выжить после столкновения с истребителем

Пока в российских СМИ обсуждают уничтожение натовцами торпед у берегов России, в этот вторник самое время вспомнить ЧП, по сравнению с которым все вышеперечисленное – это не более, чем детские шалости. Ровно 61 года назад американцы едва сами не взорвали себя водородной бомбой.

В-47 с термоядерной "Mark 15" под крылом столкнулся с истребителем F-86 прямо над островом Тайби вблизи Восточного побережья США. Авария произошла на высоте 11600 метров. Позже летчик истребителя уверял, что следовал курсу и не увидел на радаре бомбардировщик.

В результате истребитель потерял крыло и разбился, а летчик успел катапультировался. Махина "сорок седьмой" уцелел, но повредил двигатель и топливные баки. Чтобы потерять самолет и боеприпас, летчикам пришлось экстренно сбросить термоядерную бомбу прямо на Соединенные Штаты. Командир экипажа майор Ричардсон посчитал, что это будет лучше, чем упасть вместе с ней на землю и взорваться, что практически неминуемо вызвало бы детонацию.

В результате "Mark 15" упала прямо в океан недалеко от курортного городка Тайби-Айленд. Ее до сих пор не нашли. Считается, что она лежит на дне залива Уоссо, водолазы так ее и не обнаружили, согласно расчетам она увязла в грунте на глубине 1,5 – 4,5 метра.

Самое интересное, что 3,5-тонная бомба содержала полностью собранную боеголовку с плутонием, и за длительный период времени, скорее всего, она полностью разрушилась.

"Mark 15" искали почти до мая 1958-го, но так и не нашли. Аварию тут же засекретили и сделали ее достоянием общественности только в 1994 году. Затем уже в 2001-м ВВС США опубликовали отчет о ЧП.

Сообщалось, что бомба содержала 180 кг взрывчатки и определенное количество урана. Но ядерной капсулы, необходимой для цепной реакции, якобы не было – бомбу просто транспортировали, поэтому боезаряд не представлял опасности для населения.

Но, по мнению экспертов, со стопроцентной уверенностью об этом говорить нельзя. В Пентагоне вполне могли решить замять ситуацию давно минувших дней.

В годы холодной войны бомбардировщики В-47 и советские Ту-95 летали с самыми настоящими ядерными и водородными бомбами, а B-57 впоследствии и вовсе дежурили в небе Европы, готовые в любой момент отправиться бомбить СССР. Поэтому, скорее всего, боезаряд постепенно разрушился в океане, и загрязнение все же было. Но течение океана просто унесло радиоактивные вещества.



Эту версию подтверждают данные засекреченного доклада Конгрессу 1966 года. Помощник министра обороны Ховард тогда заявил, что самолет сбросил боевую водородную бомбу, которая просто не взорвалась.

Стоит отметить, что бомбардировщики США неоднократно теряли атомные бомбы, а однажды это произошло прямо во время посадки в Гренландии. Тогда загрязнение было очень серьезным.