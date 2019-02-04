"Искандеры" обретут новую ракету

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Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", который уже стоит на вооружении российской армии, будет модернизирован и оснащен новыми типами ракет. Об этом говорится в статье председателя научно-технического совета Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны полковника Романа Спирина.
Материал опубликован в сборнике "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных сил Российской Федерации – 2018".
"Ведущиеся и планируемые научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы направлены как на модернизацию комплекса в целом, так и на создание для него новых типов ракет",
– сообщает автор статьи.
Отмечается, что модернизация ОТРК "Искандер-М" будет проводиться для достижения технической способности гарантированного преодоления перспективных систем противоракетной обороны потенциального противника в любых погодных условиях.
Спирин не уточняет, какие именно это будут новые ракеты.
Между тем, как напоминает "Военное обозрение", ранее в оборонном ведомстве сообщали о возможности переоснащения "Искандеров-М" ракетами 9М729. Теми самыми, которые вызвали панику на Западе и которые США назвали виновницами в приостановке участия Вашингтона в договоре РСМД от 1987 года.
В настоящее время комплекс "Искандер-М" использует высотную сверхманевренную
квазибаллистическую ракету 9М723 со стелс-технологиями, сбрасываемым
модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПРО.
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