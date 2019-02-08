Вашингтон снял с себя ответственность за разрыв ракетного договора

Россия затевает новую гонку вооружений с США. Фактически она началась еще в 2010 г. и сейчас вступает в острую стадию. С таким заявлением выступили в Госдепартаменте США. При этом американцы стыдливо умалчивают о том, что именно они решили разорвать ракетный договор. К тому же военные бюджеты двух стран несопоставимы, а потому РФ при всем желании не смогла бы участвовать в чем-то подобном.



Очередную порцию голословных обвинений на нашу страну выплеснула заместитель госсекретаря Андреа Томпсон. По ее словам, РФ спровоцировала старт гонки вооружений, нарушив Договор о ликвидации средней и меньшей дальности (ДРСМД) восемь лет назад.

В интервью PBS чиновница подчеркнула, что Вашингтон продолжает соблюдать ДРСМД и все другие международные соглашения, которые устанавливают контроль над вооружениями. Якобы Вашингтон даже предоставил Москве разведывательную информацию, служащую доказательством нарушения ею ракетного договора. Однако российская сторона отвергла все доводы, добавила Томпсон.

Между тем даже американские наблюдатели смотрят на эту проблему по-другому. По их мнению, именно Белый дом и Госдеп подталкивают мир к новому оружейному противостоянию, поскольку инициатива о выходе из ДРСМД принадлежит США, а не России. К тому же ввязываться в такое противостояние – явно не в интересах России, отмечает Reuters.

Проблема в том, что Москве попросту не хватит средств на то, чтобы тягаться с Вашингтоном в производстве вооружений. Чтобы финансировать гонку, России необходимо было бы опустошить государственный бюджет и сократить до минимума социальные расходы. В нынешних реалиях Кремль предпочел бы больше не увеличивать оборонные траты. Россия и так уделяет им повышенное внимание: в этом году расходы страны на военные нужды в общей сложности составят около 30 % от общего бюджета

"Президент России Владимир Путин не может позволить втянуть страну в дорогостоящую гонку вооружений с Соединенными Штатами, поскольку его рейтинги снижены, а государственные средства необходимы для того, чтобы застраховаться от новых западных санкций и повысить уровень жизни", – говорится в публикации.

Российские власти ранее неоднократно заявляли о том, что Москва ни при каких обстоятельствах не собирается участвовать в гонке вооружений и что все попытки Вашингтона втянуть ее в такое противостояние обречены на провал. Наша страна будет воевать не числом, а умением, сосредоточившись на разработке и производстве новейших видов вооружений, против которых американские средства окажутся беспомощны.

При этом несомненным приоритетом для России остаются дипломатические каналы. Наша страна всегда оставляет открытым "окно для диалога", указывает "ФедералПресс".