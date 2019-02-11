"Летающие крепости" отправят на уничтожение С-400

B-52 получат новые двигатели и защиту

Не только Россия "смахивает пыль" со своих советских бомбардировщиков, но и США не собираются списывать со счетов своих заслуженных ветеранов В-52.

Как шутят в ВВС, еще не родился пилот последнего "пятьдесят второго". По ряду характеристик этот гигант превосходит любой американский бомбардировщик. То же самое можно сказать и о российском "Медведе" Ту-95 в составе ВКС РФ.

Накануне "Боинг" объявил, что поставит на В-52 новые двигатели. Это означает, что самолеты пролетают еще до 2050 г., а срок их службы достигнет рекордных ста лет.

При этом 76 бомбардировщиков получат новую авионику, комплексы защиты, датчики и кресла катапультирования. Называться модернизированный самолет будет B-52J и, судя по всему, пролетает еще как минимум несколько десятков лет.

"Крейсерам холодной войны" уготовлено большое будущее. В прошлом году в ВВС США объявили, что к 2040 г. или даже раньше выведут из эксплуатации свои 62 бомбардировщика В-1В, а также все стелсы В-1. Вместо них парк будут составлять новейшие невидимки В-21 и... "динозавры" B-52J.

По мнению экспертов, несмотря на свой пенсионерский возраст, В-52 незаменимы, так как могут нести огромное количество вооружений и противостоять даже современным системам ПВО, как бы это дико ни звучало. "Летающая крепость" может быть вооружена двадцатью крылатыми ракетами класса "воздух – земля" AGM-86 ALCM с дальностью до 1 тыс. 200 километров. На этом расстоянии самолету не страшен ни С-400, ни любая другая зенитно-ракетная система. Ракета может быть оснащена термоядерной боеголовкой.

Чтобы решить, какие новые двигатели поставить на В-52, понадобилось два десятка лет. С 1996 г. ВВС США провели не менее 13 исследований. Пока самолет летает на прежних Pratt & Whitney TF-33 1962 года.

Известно, что новые двигатели станут надежнее и экономичнее прежних. Однако технические характеристики не будут существенно отличаться. Модернизация влетит в копеечку: на нее планируется потратить около $32 миллиардов. Новые двигатели позволят сэкономить миллиарды, всего ВВС закажут 608 моторов, по 8 на каждый самолет. Испытания B-52J с новыми двигателями планируется начать уже в 2022 году.



Что касается российского Ту-95МС, то о получении им новых двигателей ничего не известно. Скорее всего, самолеты долетают на своих, так как производство новых будет стоить очень дорого, а испытания могут затянуться на долгие годы, ведь в современной России с трудом восстанавливают производство новых моторов. С вооружением дела обстоят лучше – самолеты получили ракеты Х-101. По комфорту Ту-95 проигрывает В-52, а это не мелочи, так как полеты продолжаются многие часы.