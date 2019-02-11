Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Летающие крепости" отправят на уничтожение С-400

Фото:.flickr.com/my_public_domain_photos
B-52 получат новые двигатели и защиту

Не только Россия "смахивает пыль" со своих советских бомбардировщиков, но и США не собираются списывать со счетов своих заслуженных ветеранов В-52.

Как шутят в ВВС, еще не родился пилот последнего "пятьдесят второго". По ряду характеристик этот гигант превосходит любой американский бомбардировщик. То же самое можно сказать и о российском "Медведе" Ту-95 в составе ВКС РФ.

Накануне "Боинг" объявил, что поставит на В-52 новые двигатели. Это означает, что самолеты пролетают еще до 2050 г., а срок их службы достигнет рекордных ста лет.

При этом 76 бомбардировщиков получат новую авионику, комплексы защиты, датчики и кресла катапультирования. Называться модернизированный самолет будет B-52J и, судя по всему, пролетает еще как минимум несколько десятков лет.

"Крейсерам холодной войны" уготовлено большое будущее. В прошлом году в ВВС США объявили, что к 2040 г. или даже раньше выведут из эксплуатации свои 62 бомбардировщика В-1В, а также все стелсы В-1. Вместо них парк будут составлять новейшие невидимки В-21 и... "динозавры" B-52J.

По мнению экспертов, несмотря на свой пенсионерский возраст, В-52 незаменимы, так как могут нести огромное количество вооружений и противостоять даже современным системам ПВО, как бы это дико ни звучало. "Летающая крепость" может быть вооружена двадцатью крылатыми ракетами класса "воздух – земля" AGM-86 ALCM с дальностью до 1 тыс. 200 километров. На этом расстоянии самолету не страшен ни С-400, ни любая другая зенитно-ракетная система. Ракета может быть оснащена термоядерной боеголовкой.

Чтобы решить, какие новые двигатели поставить на В-52, понадобилось два десятка лет. С 1996 г. ВВС США провели не менее 13 исследований. Пока самолет летает на прежних Pratt & Whitney TF-33 1962 года.

Фото:.flickr.com/my_public_domain_photos

Известно, что новые двигатели станут надежнее и экономичнее прежних. Однако технические характеристики не будут существенно отличаться. Модернизация влетит в копеечку: на нее планируется потратить около $32 миллиардов. Новые двигатели позволят сэкономить миллиарды, всего ВВС закажут 608 моторов, по 8 на каждый самолет. Испытания B-52J с новыми двигателями планируется начать уже в 2022 году. 

Что касается российского Ту-95МС, то о получении им новых двигателей ничего не известно. Скорее всего, самолеты долетают на своих, так как производство новых будет стоить очень дорого, а испытания могут затянуться на долгие годы, ведь в современной России с трудом восстанавливают производство новых моторов. С вооружением дела обстоят лучше – самолеты получили ракеты Х-101. По комфорту Ту-95 проигрывает В-52, а это не мелочи, так как полеты продолжаются многие часы.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

ОБСЕ раскрыла наглую ложь Киева о российских военных

В организации удивились фантазиям Украины о бегающих с автоматами солдатах из России

Не терпится: Лукашенко рванул на встречу с Путиным

Пока батька торопится в Сочи, хозяин Кремля находится в рабочей поездке в Татарстане

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей