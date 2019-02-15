Российские перехватчики МиГ-31 выследили чужого

На Камчатке объявился нарушитель

На фоне нередких "воздушных рандеву" российских истребителей и самолетов НАТО, пилоты МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота провели учения на Камчатке.

Роль нарушителя сыграл один из МиГ-31 без опознавательных знаков, который нарушил воздушную границу России. Летчик "вел себя дерзко", не отвечал на запросы военных и пытался приблизиться к стратегическим объектам, за что и был наказан.

Сообщается, что по нему было выпущено несколько ракет класса "воздух-воздух", после чего нарушитель был уничтожен. Судя по видео, учения проводились в не самую благоприятную погоду, что тоже создавало некоторые трудности.