Российские перехватчики МиГ-31 выследили чужого

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На фоне нередких "воздушных рандеву" российских истребителей и самолетов НАТО, пилоты МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота провели учения на Камчатке.
Роль нарушителя сыграл один из МиГ-31 без опознавательных знаков, который нарушил воздушную границу России. Летчик "вел себя дерзко", не отвечал на запросы военных и пытался приблизиться к стратегическим объектам, за что и был наказан.
Сообщается, что по нему было выпущено несколько ракет класса "воздух-воздух", после чего нарушитель был уничтожен. Судя по видео, учения проводились в не самую благоприятную погоду, что тоже создавало некоторые трудности.
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