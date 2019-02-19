Украина раскрыла секреты "Нептуна"

Киев пытается продать ракету за рубеж

На выставке вооружений IDEX-2019, проходящей в эти дни в Абу-Даби, украинская делегация предоставила данные о своей новой крылатой ракете "Нептун".

В КБ "Луч", который и представляет новинку, уверяют, что дальность ракеты составляет 280 км, масса – 670 кг, а масса осколочно-фугасной части 145 кг. Ракетный комплекс на базе мобильной платформы КрАЗ– 7634 включает четыре ракеты, а расчет состоит из трех человек. В состав батареи входит машина управления, поддержки, четырех ракетных комплексов и два транспортных погрузчика.

Стоит отметить, что Украина привезла в Абу-Даби макет и описание экспортного "Нептуна". Ранее сообщалось, что украинская ракета обладает дальностью 300 км, причем якобы есть возможность этот показатель улучшить. Впрочем, публично освещаемые испытания проводились на дальности 280 км. Поэтому утверждать, что ракета может полететь дальше, пока нельзя.

Ранее российские и зарубежные эксперты констатировали, что ракета разработки КБ "Луч" сделана на базе российской 3М24 комплекса Х-35У. Конструкция этих ракет несколько проще, чем у "Ониксов" или "Калибров", отличающихся большей дальностью и лучшей точностью, однако все равно это достаточно эффективное вооружение.



Минобороны Украины позиционирует "Нептун" как совершенное оружие против российских кораблей Черноморского флота, которые украинцы будут брать на мушку с берега. Сообщается, что ракета может потопить корабль водоизмещением до 5 тыс. тонн, что соответствует тоннажу фрегата. Кроме того, Киев рассчитывает на еще одну разработку – противокорабельный комплекс на базе советского С-125.