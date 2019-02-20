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США готовят мощный удар по России с моря

Фото: flickr.com/Robert Sullivan
Новые авианосцы станут неприступными военными базами на плаву

Виток новой холодной войны между Россией и США, совпавший с "гиперзвуковой революцией" предрешил новую гонку вооружений. Москва и Вашингтон уже начали ее, но пока не развили максимальных скоростей. Своего апогея противостояние достигнет в 2020-х гг., когда на вооружение будут приняты "Сармат", "Авангард", "Посейдон". А американцы введут в строй свой второй и третий авианосец типа "Джеральд Р. Форд" с истребителями F-35C. А затем еще два.

Пять огромных авианосцев с малозаметными F-35C, которые могут прорывать оборону ПВО и уничтожать как надводные, так и наземные цели, по оценке The National Interest, станут едва ли не главной ударной силой США, не считаю стратегические бомбардировщики B-2.

Огромное значение для флота имеет предстоящее принятие на вооружение беспилотников-заправщиков MQ-25 Stingray, которые изначально предполагалось использовать в ударных целях. Благодаря заправки с MQ-25 истребители F-35C существенно увеличат свой боевой радиус. Как здесь не вспомнить российские палубники Як-38, которые в шутку летчики называли "советская военная угроза": взлетел, напугал, приземлился. Боевой радиус самолета составлял после вертикального взлета всего 135 километров.

Большое количество топлива тратит и F-35C на своем укороченном взлете, но с MQ-25 его боевой радиус существенно возрастет. Сейчас это 450 – 650 км, но с заправщиками – в два раза больше. Американцы не забросили перспективные идеи.

Фото: flickr.com/Official U.S. Navy Page

Истребитель может выполнять не только ударные, но и разведывательные функции благодаря своим высокотехнологичным датчикам. А такие виды вооружения, как управляемая авиабомба AGM-154 или крылатая ракета AGM-158, делают его исключительно опасным. Малозаметный, он нанесет удар словно ниоткуда, не заходя в зону действия ПРО противника.

Об авианосцах сложилось мнение, что они плохо защищены без своих самолетов. Но это не о корабле типа "Джеральд Р. Форд". Он будет намного лучше защищен, чем предыдущие корабли, вроде "Нимиц". На данный момент разрабатываются новые торпеды, комплексы ПВО. В совокупности эти авианосцы будут представлять собой плавучие военно-морские базы, которые могут нанести удар почти в любой точки мирового океана.

Александр ИЛЬИН
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