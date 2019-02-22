Шведы пожаловались на маневры российского Су-27

Стокгольм усмотрел в пролете нашего истребителя "неприемлемое поведение"

Российский Су-27 подлетел на 20 метров к самолету радиотехнической разведки ВВС Швеции над акваторией Балтики. Об этом утверждает оборонное ведомство Королевства.

"Это неприемлемое поведение. Министерство обороны оценивает эти действия как выходящие за рамки нормы", – заявил в пятницу, 22 февраля, министр обороны Швеции Петер Хультквист.

По его словам, инцидент произошел еще в начале уходящей недели в международном воздушном пространстве. Российский истребитель пролетел на расстоянии менее 20 м от шведской границы, вооруженные силы уведомили о подлете россиян правительству.

"Мы расцениваем это как провокационный и очень сознательный акт в данном контексте. Такой вид полетов с близким приближением мы испытали как осенью 2017 года, так и весной 2018-го, так что это не первый раз", – цитирует Sveriges Radio Хультквиста.

Шведский самолет выполнял обычную миссию над Балтийским морем, а российский истребитель вылетел из Калининграда и прямо направился к разведчику, отмечает полковник Андерс Перссон.





"Сначала они зашли с фронта, потом вернулись, догнали и легли очень, очень близко, ближе, чем обычно", – жалуется Перссон.

Такие русские "ухаживания" не совсем необычны, однако на этот раз "российский охотничий самолет" был необычайно близок, передает слова полковника издание.

Шведская сторона считает, что такие инциденты должны быть преданы гласности. Странно, что данная информация прозвучала лишь в конце недели, как будто в Стокгольме пришли в себя.

Минобороны России не раз заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ иных государств.

Су-27 ВКС России оттеснил истребитель НАТО от правительственного самолета РФ. Видео: Fighterbomber pic.twitter.com/rurFqfuqoa — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 31 января 2019 г.

Напомним, в конце января в Сети бурно обсуждали видео, на котором зафиксировано, как наш истребитель Су-27 оттесняет американский F-15, принадлежащий одной из стран НАТО, российского правительственного борта. Чуть ранее в том же месяце такая же "сушка" ВКС РФ перехватила самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции, выполнявший полет без включенного транспондера.

