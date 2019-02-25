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В США раскритиковали подлодку "Лада"

Фото: commons.wikimedia.org
Без принципиально новой энергоустановки эта субмарина мало отличается от "Варшавянки"

В США расценили продвижение в СМИ новейшей бесшумной подлодки "Лада" как попытку поддержать флот на фоне серьезной нехватки новых дизель-электрических субмарин.

"Лада" без того электродвижителя с которой она задумывалась, несильно будет отличаться от модернизированной "Варшавянки", пишет The National Interest. Улучшенные характеристики скрытности, в частности, противогидролокационное покрытие "Молния" и новые гидролокаторы западные эксперты не считают серьезным скачком вперед.

По их мнению, вполне можно было был назвать эту субмарину "Варшавянкой" с другим шифром, что говорило бы о следующей модификации. Даже вооружение у них идентично – крылатые ракеты "Калибр", а в перспективе гиперзвуковые "Циркон".

"Лада" станет принципиально новой подлодкой только после того, как она будет оборудована воздухонезависимой энергетической установкой, которую на испытаниях забраковали моряки. Только так субмарина станет в два раза тише "Варшавянки".

Фото: commons.wikimedia.org

Однако первая лодка "Санкт-Петербург", которая сейчас находится в опытной эксплуатации, оборудована обычной дизель-электрической установкой. Аналогичный двигатель получила и вторая – "Кронштадт". Разработчик "Рубин" уверяет, что будущие лодки уже будут с воздухонезависимой энергетической установкой, и первой такой субмариной может стать "Великий Луки". Ее планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году.

Но сказать точно, будет ли она оборудована принципиально новой установкой, нельзя. Пока она выдает слишком мало мощности, чтобы поддерживать заданные характеристики.

Александр ИЛЬИН
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