"Лада" останется без своей изюминки

На уникальную энергоустановку денег не дали

Российская подлодка "Лада" так и не получит воздухонезависимую энергоустановку, которая принципиальным образом отличает ее от модернизированной "Варшавянки".

Как пишет Mil.Press FlotProm со ссылкой на свои источники в ЦКБ МТ "Рубин" и Центральном НИИ судовой электротехники и технологии, проект приостановлен из-за недофинансирования. По данным источника, вот уже полтора года никакая работа на этих предприятиях не ведется. Сообщается, что испытания анаэробной установки начнутся в лучшем случае на последнем этапе госпрограммы вооружений, рассчитанной до 2027 года. А это практически сводит к нулю шансы подводников получить действительно тихую и уникальную подлодку.

Известно, что разработка уже заинтересовала Индию, об этом заявлял руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин. Совместный проект мог бы ускорить разработку, однако информации о конкретных договоренностях не поступало.

Как известно, подлодка проекта 677 "Лада" изначально задумывалась с воздухонезависимой энергоустановкой, однако с ней лодка не выдавала нужной мощности, поэтому моряки ее забраковали. После этого проект вообще едва не "завернули", но все же было решено "Ладу" выпускать, но с обычным двигателем.



Ранее зарубежные аналитики выразили недоумение, почему Россия вообще сохранила проект, так как "Лада" несильно отличается от "Варшавянки". Так, по мнению The National Interest, сегодняшнюю "Ладу" можно было бы назвать той же "Варшавянкой", но с другим шифром.