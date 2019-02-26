Анкара не намерена отказываться от достигнутых соглашений с Москвой, несмотря на давление Вашингтона

Турция не пойдет на поводу у США, которые пытаются помешать стране получить от России зенитные ракетные системы С-400. Турки выполнят все свои обещания по сделке, так как этот вопрос касается только двух сторон. Об этом заявил глава МИД государства Мевлют Чавушоглу.

"Нет никакой необходимости делать какие-либо заявления в связи с С-400, это завершенное дело. Турция никогда не откажется от данных ранее обещаний. Нас не касается то, о чем говорят другие",

– сообщил Чавушоглу местному отделению CNN.

Ранее Москва и Анкара обсудили тему поставок, договорившись, что туркам передадут все С-400 до конца 2019-го: кредиты по этой сделке уже предоставили, платежи провели. Контракт между двумя странами был заключен в 2017-м. Согласно ему, Турция получит 4 дивизиона ЗРК за $2,5 миллиарда. Часть суммы турки оплатят сами, а другую погасят с помощью российского кредита.

Этими соглашениями недоволен Вашингтон, который хочет, чтобы Анкара приобрела у него американские системы противоракетной обороны Patriot. Власти Турции сначала думали закупить оборудование у США, но позже отказались от этой идеи, так как американцы решили не предоставлять кредит и не согласились на совместное производство систем.

В результате американцы принялись нападать на пошедших на попятную турков. Впрочем, пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын отмечал, что эти два вопроса не связаны между собой и Турция может найти компромисс с США, не разорвав договоренностей с Россией.

При этом президент государства Тайип Эрдоган недавно напомнил о том, что его страна имеет право использовать системы ПВО производства любых государств и другие стороны не должны критиковать ее за это.