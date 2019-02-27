Страны замерли на грани войны

Ядерные силы Индии и Пакистана приведены в боеготовность. Об этом сообщает агентство Reuters. Ранее ВВС двух стран обменялись ударами, что привело к закрытию воздушного пространства в Пакистане и частично в Индии.

На данный момент Кашмир является одной из самых горячих точек на земле. Летом 2002 г. после теракта в индийском парламенте Индия и Пакистан стянули к граница полумиллионые армии, однако войны удалось избежать благодаря российско-американскому посредничеству.

По мнению экспертов, самый неблагоприятный исход возможен, хотя страны пойдут на компромисс, чтобы избежать худшего.