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Ядерные силы Индии и Пакистана приведены в боеготовность

Фото: wikipedia.org
Страны замерли на грани войны

Ядерные силы Индии и Пакистана приведены в боеготовность. Об этом сообщает агентство Reuters. Ранее ВВС двух стран обменялись ударами, что привело к закрытию воздушного пространства в Пакистане и частично в Индии.

На данный момент Кашмир является одной из самых горячих точек на земле. Летом 2002 г. после теракта в индийском парламенте Индия и Пакистан стянули к граница полумиллионые армии, однако войны удалось избежать благодаря российско-американскому посредничеству.

По мнению экспертов, самый неблагоприятный исход возможен, хотя страны пойдут на компромисс, чтобы избежать худшего.

Александр ИЛЬИН
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