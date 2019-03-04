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США отрицают размещение ядерных бомб в Германии

Фото: www.globallookpress.com
На фоне намечающейся гонки вооружения опасение вызывает авиабаза в Бюхеле

Немецкая коммуна располагает огромными запасами сокрушительного оружия. В Бюхеле, где находится военная база США, американцы прячут 20 ядерных бомб, существование которых является мнимой тайной более 20 лет.

При этом обе стороны делают вид, что боевого запаса нет, пишет The Washington Post. Между тем авиабазу от кипящего жизнью населенного пункта отделают каких-то 20 минут езды на транспорте. Однако наличие неподалеку ядерного оружия – сродни пустяку, отмечает газета. На первый план теперь выходит другой вопрос.

Учитывая, что ракетное соглашение полетело в тартараты, злободневным становится вопрос размещения в Европе смертельно опасных припасов. Не исключено, что на просьбу о хранении новых боевых разработок она отзовется крайним недовольством. В результате это приведет к охлаждению отношений между не терпящим отказа Вашингтоном в лице президента Дональда Трампа и его западными соратниками. 

Фото: www.globallookpress.com

Напомним, сегодня, 4 марта, Россия официально подтвердила приостановление Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), прекратив таким образом шантаж США, которые начали пугать запуском процедуры с начала февраля. 



Ксения АНДРЕЕВА
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