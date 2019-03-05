Вашингтон скрывает свои истинные намерения

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) рвется на части, что в конечном итоге приведет к размещению запрещенного оружия по всей планете, хотя США всячески отрицают данное намерение. Не так много времени отвел этому процессу эксперт клуба "Валдай", заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По его словам, сначала ракеты, фигурирующие в соглашении, появятся в Азии.

" В первую очередь, ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования будут располагаться в Азии. Пока и Россия, и США заявляют, что у них нет планов и намерений размещения в Европе, но, к сожалению, логика конфронтации, мне кажется, может привести к тому, что в перспективе 5-ти, может быть, 7-ми лет эти ракеты могут в Европе появиться",

– цитирует эксперта РИА "Новости".

Неизбежность такого развития событий подтверждают решения, которые Вашингтон принимает в последнее время, и документы им публикуемые, отметил собеседник агентства. Он полагает, что "вооружение" Европы приведет к ракетному кризису, сродни тому, который наблюдался в 80-х.

Впрочем, от размещения смертоносных объектов может быть и польза, отметил Суслов. Не исключено, что данная тенденция подвигнет страны к разработке новой системы контроля.

"Сегодня в США отсутствует политическая воля, чтобы это делать. Скорее всего, когда эскалация и усиление гонки вооружения дойдет до определенного предела, тогда эта воля и появится. Собственно, так было и в предыдущую Холодную войну", – напомнил эксперт.

Накануне, 4 марта, Россия официально подтвердила приостановление Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), прекратив таким образом шантаж США, которые начали пугать запуском процедуры с начала февраля.

