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Российский автомат АК-203 поразил США своей смертоносностью

Фото: www.globallookpress.com
Американцы не перестают признавать, что оружие России лучшее в мире

Эксперты из США оценили автомат Калашникова АК-203 и пришли от него в полный восторг. Американские журналисты отметили, что он легкий, недлинный и обладает современной эргономикой.

У него не возникает проблем из-за высоких температур, что делает его более совершенным оружием, чем индийский INSAS. По мнению экспертов National Interest, автомат также удобен благодаря планке Пикатинни.  

В начале марта в Индии открыли завод по производству АК-203, что, по словам американских журналистов, позволит России на многие десятилетия закрепиться на рынке этой страны. Впервые автомат представили за рубежом в 2019-м. 

Полина ИВАНОВА
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