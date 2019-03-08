Российский автомат АК-203 поразил США своей смертоносностью

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Эксперты из США оценили автомат Калашникова АК-203 и пришли от него в полный восторг. Американские журналисты отметили, что он легкий, недлинный и обладает современной эргономикой.
У него не возникает проблем из-за высоких температур, что делает его более совершенным оружием, чем индийский INSAS. По мнению экспертов National Interest, автомат также удобен благодаря планке Пикатинни.
В начале марта в Индии открыли завод по производству АК-203, что, по словам американских журналистов, позволит России на многие десятилетия закрепиться на рынке этой страны. Впервые автомат представили за рубежом в 2019-м.
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