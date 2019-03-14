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Россия получила летающего "монстра из будущего" Су-57

Фото: mil.ru
Конструкторы рассказали о работе над перспективным истребителем

В ходе работы над истребителем пятого поколения авиаконструкторы опробовали 28 вариантов компоновок самолета. Счет проведенных испытаний шел на десятки тысяч. Об этом рассказали в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского, сотрудники которого создавали новейший самолет.

Работы над истребителем, который первоначально носил условное название Т-50, начались в 1999 г., передает телеканал "Звезда". Специалистам предстояло с нуля спроектировать авиационный комплекс, который бы выполнял функции истребителя, перехватчика и ударного самолета.

В ходе работы инженеры реализовали уникальные технические решения в области аэродинамической компоновки, устойчивости и управляемости, радиолокационной и инфракрасной заметности, бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения. Совместно с сотрудниками ОКБ Сухого они создали аэродинамический облик самолета.

Фото: commons.wikimedia.org

Специалисты разработали регулируемый малозаметный воздухозаборник и отработали системы управления для маневренного самолета. Также ученые успешно решили задачу по обеспечению прочности конструкции планера с широким применением новых и композиционных материалов.

Всего было создано 28 различных компоновок самолета, которые испытывались более 32 тыс. раз. После первого полета опытного экземпляра инженеры еще девять лет дорабатывали машину: уточняли аэродинамические характеристики комплекса, сопоставляли с результатами летных испытаний, а также отрабатывали безопасность применения нового авиационного вооружения.

Своей первый полет опытный образец Су-58 совершил в 2019 году. На днях стало известно, что двигатель самолета под условным названием "Изделие 30" можно отнести к поколению 5+. Сделали его на базе двигателя "Изделие 20", предназначенного для МиГ-1.44, который создавался в противовес американскому F-22, а по некоторым характеристикам даже его превосходил. Удельный вес этого двигателя составляет 0,1. Это означает, что он может выдавать в десять раз больше тяги, чем весит сам.

Су-57 – российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Этот самолет способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели.

Андрей ФИЛАТОВ
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