Американский генерал расстроен из-за потери абсолютного влияния США по всему миру

На сегодняшний день у Москвы нет планов вооруженного нападения на какую-либо страну – участницу Североатлантического блока. Такое признание сделал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд в ходе выступления на Атлантическом совете в Вашингтоне.

"Я не думаю, что [президент РФ Владимир] Путин в настоящее время намерен атаковать союзников по НАТО в обычном смысле слова, потому что я думаю, что совершенно ясно, что цена, которую придется заплатить за это, значительно превысит возможную выгоду",

– цитирует генерала ТАСС в четверг, 21 марта.

Американец заметил, что Россия предприняла меры для укрепления своей армии, чем осложнила возможности Штатов по распространению влияния в мире.

"Русские сейчас разрабатывают потенциал для того, чтобы не дать США возможности воспользоваться преимуществами от альянса с нашими союзниками в Европе, чтобы помешать выполнению наших обязательств в отношении союзников. На протяжении последних 10-15 лет они направили крупные средства на разработку противокорабельных крылатых ракет, баллистических ракет, средств электронного противодействия, средств для противодействия нашим операциям в космосе и в Мировом океане. Все эти меры нацелены на те области, где, как они считают, мы уязвимы", – пожаловался Данфорд.

Он подчеркнул, что с 1990 годов Вашингтон рассматривал "как безусловный факт" способность США распространять свое военное влияние в мире через НАТО, однако в настоящее "время такая возможность уже не является безусловно гарантированной".

Между тем, генерал предупредил, что президент России может с помощью хакерской атаки "подорвать демократию" в Америке.

"Он использует киберпространство как одно из средств [для этого]. Мы не должны думать о киберпространстве как о чем-то отдельном – это одно из средств, часть более широкой кампании", – убеждал присутствующих Данфорд.

Как передает агентство, американец в ходе выступления не раз обвинял российские власти в том, что они якобы вмешивались в президентские выборы, которые прошли в США в 2016 году.

По его мнению, с помощью кибератак можно ограничить военные возможности Соединенных Штатов, похищать технологии, шпионить, подвергать опасности гражданскую инфраструктуру государства.

Напомним, уже несколько дней кряду в СМИ обсуждается факт появления вблизи российских границ на Балтике бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США. На перехват американских самолетов, которые могут нести ядерное оружие, поднимаются российские истребители. Эксперты считают, что "заблудившиеся" штатовские крылатые машины проверяют нервы наших ПВО.

